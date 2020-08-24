PAOK Teknik Direktörü Ferreira: Tek maçın verdiği avantajla tur atlayacağımıza inanıyorum Pelkas: Sahada yapmak istediklerimizi yerine getirerek tur atlayan taraf olmak istiyoruzAkilas MAVRAKİS - SELANİK / DHAUEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda yarın temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yunanistan ekibi PAOK'ta teknik direktör Abel Ferreira ve futbolcusu Dimitris...

Pelkas: Sahada yapmak istediklerimizi yerine getirerek tur atlayan taraf olmak istiyoruz

Akilas MAVRAKİS - SELANİK/ DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turunda yarın temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek olan Yunanistan ekibi PAOK'ta teknik direktör Abel Ferreira ve futbolcusu Dimitris Pelkas basın toplantısında konuştu.

İlk olarak konuşan Yunanlı futbolcu Pelkas, "Yarınki maçın önemini biliyoruz. Özellikle geçen sene Avrupa'ya katılamamış olmanın verdiği maddi ve manevi sıkıntılar yüzünden yarınki maçın önemini daha da arttı. PAOK'un bu sene Avrupa kupalarına katılması için elimizden geleni yapacağız. Ayrıca maçın tek taraflı olması bizim için bir avantaj. Yarınki maçta en az hata yapan taraf avantajlı olacak" dedi.

Türkiye ile Yunanistan yaşanan politik sorunların onların üzerinde ekstra bir baskı ya da motivasyon yaratıp yaratmadığı konusundaki soruya ise Pelkas, "Bizim işimiz sahada. Yarınki maça da çok iyi hazırlandık. Sahada yapmak istediklerimizi yerine getirerek tur atlayan taraf olmak istiyoruz. Geriye kalan konuları ilgili kişiler yorumlayabilir" şeklinde yanıtladı.TEKNİK DİREKTÖR ABEL FERREİRA: YARINKİ MAÇIN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZTeknik direktör Abel Ferreira ise, Beşiktaş'ın çok büyük bir takım olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, "Beşiktaş çok büyük bir takım. Teknik direktör değişikliği yapmadılar, bu da onların aynı sistemde oynayacakları anlamına geliyor. Yarın bizi zor bir maç bekliyor, oyunun her anında, her pozisyonunda maçı ne kadar istediğimizi belli etmemiz lazım. Yarınki maça hem mental, hem fiziksel anlamda çok iyi hazırlandık. Maçta taktiksel disiplinimize sadık kalarak ve en önemlisi sabırla belirlediğimiz oyun planına göre oynamamız gerekiyor.Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paraya da kulüp olarak gerçekten ihtiyacımız var. Bunun için bütün takım ve teknik ekip yarınki maça final gözüyle bakıyoruz. Dolayısıyla takım halinde kalitemizi ve isteğimizi de sahaya yansıtabilirsek tek maçın verdiği avantajla tur atlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.Bir basın mensubunun Türkiye ile yaşanan gerginliğin takım üzerinde ekstra bir baskı ya da motivasyon yaratıp yaratmadığı konusundaki soruya ise Ferreira, şu yanıtı verdi.

"Bu konuda söyleyebileceğim tek şey, yarınki maçın öneminin farkındayız. Giydiğimiz formanın değerinin farkındayız, kulüp ve Yunan futbolu için çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Rakibimize saygı göstererek ve futbolun içinde kalarak verebileceğimiz en iyi cevabı sahada vereceğiz."

Kaynak: DHA