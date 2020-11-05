PAOK - PSV maçı ne zaman saat kaçta? PAOK - PSV hangi kanalda? PAOK - PSV şifresiz canlı izlenecek mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler PAOK - PSV maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, PAOK - PSV maçı hangi kanalda? PAOK - PSV şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK - PSV maçı ne zaman, saat kaçta?