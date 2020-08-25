PAOK-Beşiktaş maçının kadroları belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.
25.08.2020 20:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:30
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta sahaya çıkacak 11 kişilik kadro belli oldu.
Stat: Toumba
Hakemler: Daniele Doveri, Matteo Passeri, Dario Cecconi
PAOK: Zivkovic, Michailidis, Varela, Ignason, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Lens, Vida, Welinton, Nsakala, Necip Uysal, Atiba, Boyd, Mensah, N'Koudou, Larin
Kaynak: AA