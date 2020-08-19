PAOK-Beşiktaş maçını İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle 25 Ağustos Salı günü deplasmanda yapacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri görev yapacak.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre Toumba Stadı'ndaki mücadelede Doveri'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

Kaynak: AA