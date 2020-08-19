PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler belli oldu. 25 Ağustos Salı günü saat 21: 00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.

Kaynak: DHA