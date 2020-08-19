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PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

PAOK-Beşiktaş maçına İtalyan hakem
19.08.2020 13:50 | Son Güncelleme: 19.08.2020 14:52

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Beşiktaş'ın deplasmanda Yunanistan ekibi PAOK ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Daniele Doveri düdük çalacak.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 2'nci Eleme Turu'nda PAOK ile deplasmanda oynayacağı maçta görev alacak hakemler belli oldu. 25 Ağustos Salı günü saat 21: 00'de Toumba Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Doveri  yönetecek. Doveri'nin yardımcılıklarını ise Matteo Passeri ve Dario Cecconi üstlenecek. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Gianpaolo Calvarese olacak.


Kaynak: DHA

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