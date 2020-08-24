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PAOK-Beşiktaş maçına doğru

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın karşılaşacakları Yunanistan'ın PAOK takımını geçerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

PAOK-Beşiktaş maçına doğru
24.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 19:57

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın karşılaşacakları Yunanistan'ın PAOK takımını geçerek yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Yalçın, karşılaşmanın yapılacağı Selanik kentindeki Toumba Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Genç teknik adam, PAOK müsabakasına hazırlanmak için 2 haftalık antrenman süreci geçirdiklerini belirterek, "Sezon bittikten sonra çok fazla ara vermedik. Sezon bittikten sonra 10 günlük aradan sonra yeniden antrenmanlara başladık. Ayrılan oyuncularımız ve aramıza yeni katılan bazı arkadaşlarımız oldu. Elimizden geldiğince tura hazırlanmaya, oyuncularımızı tamamen yarınki maça odaklanmasını sağlamaya çalıştık. PAOK'un Yunanistan'ın iyi takımlarından biri olduğunu biliyoruz. İki taraf için de zor bir mücadele olacak. Umarım iyi mücadele eden, biraz da şansı olan taraf kazanır." diye konuştu.

"Hedefimiz gruplara kalmak"

Teknik ekip olarak ilk kez böyle bir seviyede maça çıkacaklarını aktaran Sergen Yalçın, "Oldukça fazla heyecanlıyız. Teknik ekip olarak da ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi oynuyoruz. İlk defa böyle bir şansımız oldu. Heyecanlı olmamız gayet normal. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Hedefimiz gruplara kalmak." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, turu geçmenin önemine değinerek, "Bizim için çok önemli ve değer verdiğimiz bir maç. Tur atlayabilirsek önümüzde çok daha mutlu bir şekilde bakabiliriz, farklı planlar yapabiliriz. Bu tur çok önemli ve geçilmesi gereken bir tur. Rakibimiz de doğal olarak aynı şeyleri düşünüyor. Umarım güzel, dostça ve zevkli bir müsabaka olur ve hak eden taraf turu geçer." şeklinde görüş belirtti.

"Tek maç olması çok zor"

Turun tek maç üzerinden oynanacak olmasını değerlendiren Sergen Yalçın, hata yapan takımın eleneceğini söyledi.

PAOK'un çalışmalara kendilerinden önce başladığını anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Tek maç olması çok zor. Yapılan hataların telafisi olmayacak. Hata yapan tarafın eleneceği bir maç. Rakibimizi tanıyoruz. Bizden daha hazır durumdalar. Daha kontrollü bir oyun oynamayı düşünüyoruz. Çok riske edilecek bir oyun olmayacak gibi görünüyor. Daha kontrollü, daha sağlam duran, daha güçlü oyun karakterimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. PAOK ile oyun tarzlarımız farklı. Rakibimiz üçlü savunmayla oynuyor. Biz daha farklı oynuyoruz. Taktiksel anlamda da zor bir maç olacak gibi görünüyor."

Sergen Yalçın, bir basın mensubunun, "Beşiktaş'ı favori görüyor musunuz?" şeklindeki sorusunu, "Şansların eşit olduğunu düşünüyorum." diyerek cevapladı.

Adem Ljajic'in sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadığını aktaran Yalçın, "Adem Ljajic ilk antrenmanda sakatlandı. Hala takım antrenmanlarına başlamadı. O yüzden Adem Ljajic'i kadroya alamadık." şeklinde konuştu.

"Sadece futbol oynamaya geldik"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi gerilimin sorulduğu Sergen Yalçın, teknik direktör olarak sporun içinde kalmak istediğini söyledi.

Bir Yunan basın mensubunun, "Türkiye ile Yunanistan arasındaki mevcut durum biraz garip. Siz, Türkiye'yi temsil ediyor gibi mi hissediyorsunuz? Soyunma odasında böyle bir hava var mı?" şeklindeki sorusunu Yalçın, şöyle yanıtladı:

"Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız biraz zor. Bize çok uzak konular. Sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz futbol oynamak, futbolu yönetmek, spor yapmak. Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Çok iyi bir misafirperverlik gösterdiler. Biz, sporun içinde kalmak istiyoruz. Bu oyunun içinde kalalım. Bizim için en mantıklısı bu."

Kaynak: AA

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