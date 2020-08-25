PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş ilk 11'leri Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınav verecek Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı karşılaşma, sporseverlerin ilgi odağı oldu. Peki, PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda? PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş maçı nerede? PAOK Beşiktaş maçı şifresiz canlı izlenecek mi? PAOK Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler.

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş, POK ile karşı karşıya gelecek. Peki,,PAOK Beşiktaş maçı hangi kanalda?PAOK Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta? PAOK Beşiktaş maçı nerede? PAOK Beşiktaş maçı şifresiz izlenecek mi? İşte,PAOK Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler PAOK BEŞİKTAŞ NE ZAMAN SAAT KAÇTA? Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. Temsilcimiz Beşiktaş'ın, PAOK ile oynayacağı karşılaşma 25 Ağustos Salı (Bugün) günü saat 21.00'de oynanacak. PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir sınav verecek Beşiktaş'ın PAOK ile oynayacağı karşılaşma Kanal D kanalından canlı olarak yayınlanacak. PAOK BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ? Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunanistan temsilcisi PAOK ile 25 Ağustos salı günü oynayacağı karşılaşmanın Kanal D'den şifresiz olarak yayınlanacağını duyurdu. PAOK Beşiktaş muhtemel ilk 11'ler Beşiktaş: Ersin, Douglas, Mırın, Vıda, N'sakala, Atıba, Dorukhan, Mensah, Ların, Lens, N'koudou BEŞİKTAŞ'IN MAÇ KADROSU ŞU ŞEKİLDE; Ersin Destanoğlu Utku Yuvakuran Enzo Roco Welinton Souza Silva Rıdvan Yılmaz Domagoj Vida Fabrice Nsakala Georges Nkoudou Oğuzhan Özyakup Atiba Hutchinson Ajdin Hasic Necip Uysal Dorukhan Toköz Bernard Mensah Jeremain Lens Tyler Boyd Umut Nayir Güven Yalçın Cyle Larin