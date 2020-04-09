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Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

- Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu Yardımda bulunan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara: "Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz "Devletimiz sağolsun, milletimiz varolsun" Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz...

09.04.2020 17:38 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:40

- Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

Yardımda bulunan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara:

"Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz

"Devletimiz sağolsun, milletimiz varolsun"

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladığı 500 lira destek veren 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, "Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz" dedi.

Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vermek isteyen 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, aldığı bin liranın 500 lirasını kampanyaya bağışlamak üzere Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri teslim edilen 500 lirayı Şuhut Ziraat Bankasındaki 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası hesabına yatırıp bağış makbuzunu Ahmet Gözkara'ya teslim etti. Gözkara, 'Sağ olun var olun devletimiz sağ olsun milletimiz var olsun' sözlerine yer verdi

1000 lira aldığı yardım parasının 500 lirasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Kampanyasına bağışlayan Ahmet Gözkara yaptığı açıklamalarında, " Allah cümlemize sıhhat afiyet versin. Devletimize milletimize afiyet versin. Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz. Bütün Türkiye geneline sıhhat dilerim. Çoluğuna çocuğuna kavuşmalarını beklerim. Biz evde üç kişiyiz bugüne kadar tüm aldığım bayram paralarını yardıma veriyorum. Kendi aylığımdan da veriyorum. Kur'an kurslarına, Kızılay'a yardım yapıyorum Allah kabul etsin.Bu davranışımın bütün geliri iyi olan kişilere tavsiye ederim" dedi.

Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

Kaynak: İHA

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