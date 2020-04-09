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Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Afyon, Şuhut, Güncel

Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira destek veren 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, "Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz" dedi.

09.04.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:10
Pantolonu yamalı gönlü zengin amca konuştu

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira destek veren 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, "Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz" dedi.

Şuhut ilçesine bağlı Ağzıkara köyünde yaşayan 76 yaşındaki Ahmet Gözkara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na 500 lira bağışladı. Gözkara 500 lirayı Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri Ziraat Bankasına giderek parayı kampanya hesabına yatırıp bağış makbuzunu Ahmet Gözkara'ya teslim etti. Gözkara, "Sağ olun var olun devletimiz sağ olsun milletimiz var olsun" dedi.

Aldığı bin lira yardım parasının 500 lirasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlayan Ahmet Gözkara, "Allah cümlemize sıhhat afiyet versin. Devletimize milletimize afiyet versin. Devlet olmayınca biz olmayız, biz olmayınca devlet olmaz. Bütün Türkiye geneline sıhhat dilerim. Çoluğuna çocuğuna kavuşmalarını beklerim. Biz evde üç kişiyiz, bugüne kadar tüm aldığım bayram paralarını yardıma veriyorum. Kendi aylığımdan da veriyorum. Kur'an kurslarına, Kızılay'a yardım yapıyorum Allah kabul etsin. Bu davranışı bütün geliri iyi olan kişilere tavsiye ederim" diye konuştu.

(Recep Dikici/İHA)

Kaynak: İHA

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