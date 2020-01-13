Pantolonsuz Metro Günü: Cep telefonlarından başka yere baksınlar istedik
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Pantolonsuz Metro Günü: Cep telefonlarından başka yere baksınlar istedik

13.01.2020 19:54 | Son Güncelleme: 13.01.2020 19:54
Pantolonsuz Metro Günü: Cep telefonlarından başka yere baksınlar istedik

'nin şehri başta olmak üzere dünyanın farklı kentlerinde soğuk havaya rağmen "Pantolonsuz Metro Günü" 20. yılında kutlandı.


Yolcular pantalonlarını metroda çıkararak ya da metroya pantolonsuz gelerek yolculuklarını sürdürdü. Pantalonsuz Metro Günü Çek Cumhuriyeti'nde de yapıldı. Organizatör Pavel Majtan, "Sadece cep telefonlarına bakmak yerine insanların etraflarına da bakmasını istedik." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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