Pantolon astarına gizlenmiş 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

17.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:22

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda bir şahsın pantolon astarına gizlenmiş vaziyette 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.



Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 16 Şubat tarihinde Gevaş ilçesindeki Balaban Yol Emniyet ve Kontrol Noktasında yolcu otobüsündeki şüpheli bir şahsın üst araması yapıldığı belirtildi. Aramada, pantolon astarına dikilerek gizlenmiş vaziyette 5 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. - VAN

Kaynak: İHA