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Panthers galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Panthers galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor

Düzce Üniversitesi'nin korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Covid-19 virüsü nedeniyle ara verilen Ünilig müsabakalarına geri döndü.

DÜZCE (İHA) - Düzce Üniversitesi'nin korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Covid-19 virüsü nedeniyle ara verilen Ünilig müsabakalarına geri döndü. Düzce Üniversitesi kendi stadında ağırladığı Osmangazi Üniversitesi Esogü Silverbacks takımını 28-20 mağlup ederek lige iyi bir başlangıç yapmış oldu.

Mücadele seviyesi yüksek, çekişmeli geçen müsabakada Düzce Üniversitesi takımı Panthers, kazanmak için daha istekli, takım olarak da rakibine göre daha dirençli ve agresif bir oyun ortaya koydu. İyi bir mücadeleyle 3 puanın sahibi olan Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmış oldu.

Düzce Üniversitesi Panthers takımı sporcuları, müsabakalara hazırlık süreçlerinin yoğun ve tempolu geçtiğini ifade ederek, bu çalışmanın karşılığını almanın da kendileri için rahatlatıcı ve mutluluk verici olduğunu dile getirdiler. Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan öğrenciler, kendilerine destek olan başta Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar olmak üzere, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı'na, antrenörlerine ve tüm üniversite yönetimine teşekkür ettiler. - DÜZCE

Panthers galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor

Panthers galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor

Panthers galibiyetlerine kaldığı yerden devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Spor

Düzce Üniversitesi, Koronavirüs, Futbol, Düzce, Spor, Haberler

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