Pantene ve Pi Kadın Kanserleri Derneği, Canan Ergüder ve Ayşe Arman ile 'Birlikte Daha Güçlüyüz' Dedi!

Pantene , 'Uzun ve Güçlü Bir Hayat' projesinde kanserle mücadele eden güçlü kadınlara destek olmak için Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ile tekrar bir araya geliyor.

Canan Ergüder

Kadın kanserleri ve erken teşhisin önemine farkındalık yaratmak hedefiyle yola çıkılan proje kapsamında Pantene , bu sene de kanserle mücadele sürecinde saçlarını kaybetmiş kadınlara bağışlanan peruklar ile daha çok kadına güçlü saçlarla kendisini iyi hissettirmeye devam etmeyi amaçlıyor.

Uzun yıllardır kadın kanserleri hakkında projeler ve farkındalık hareketleri üstlenen Pantene , birkaç yıl önce Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği beraberliğinde yaptığı çalışmalar ile kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmiş kadınlara peruk bağışında bulunmuştu. Bugüne kadar onlarca kadının hayatına dokunan projenin sürdüğünü duyurmak amacıyla Pantene ve Pİ Kadın Kanserleri Derneği 24 Şubat Perşembe günü Ulus 29'da buluştu. Ayşe Arman moderasyonuyla düzenlenen etkinlikte P&G Türkiye Başkan Yardımcısı Ceren Tonguç, Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş ve Canan Ergüder 'in de katılımıyla erken teşhisin önemi, kadın kanserleri ve yüzlerce kadının hayatına dokunan bağış kampanyası üzerine sohbet edildi. Ayrıca etkinlikte proje çerçevesinde daha önce peruk bağışı almış kadınların gönderdiği mesajlar ile hazırlanan video çalışmasının da gösterimi yapıldı.

Canan Ergüder

Etkinlikte kendi deneyiminden bahseden Canan Ergüder "Bana kanser tanısı konduğunda ilk önceliğim, tedavi sürecimin de el verdiğince çalışmaya devam etmek ve mevcut düzenimi minimum seviyede bozmak oldu. Her ne kadar teşhis sırasında pandemi sürecinin başında olduğumuz için çalışmaya devam ettiğim süreç beklediğim kadar uzun süremese de, elimden geldiğince kendimi işime verdim. Daha sonrasında tedavi sürecinde beni en çok ümitlendiren ve moralimi yüksek tutmamı sağlayan ise tabi ki ailem ve sevdiklerimden gördüğüm destek oldu. Tedavim boyunca eşim ve oğlumun yanımda olduğunu bilmek benim için en büyük destek oldu diyebilirim." dedi.

Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş; "Düşünün her yıl binlerce kadın kemoterapiye başlıyor ve bir süre sonra saçlarını kaybediyor. Oysaki saçın kadın hayatında kendini iyi ve güçlü hissetme açısından çok önemli bir yeri var. Kanser tedavisi süreci ise uzun süren ve güçlü kalınması gereken bir süreç ve bu dönemde kadınlar kendilerini iyi ve güçlü hissetmeye daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden saçların dökülmeye başlaması kanserle mücadele eden kadınlar için süreci adeta daha zorlu bir hale getiriyor. "Kanser olduğumu, saçım döküldüğü zaman hissettim!" diyen çok kadın var. Ben de öyle hissetmiştim! Kanser olduklarını saçları döküldüğünde tam olarak anladıklarını ve saçları döküldükten sonra aynaya bakmaya zorlandıklarını belirtiyor. Bu yüzden saçın dökülmesi kanserle mücadele eden kadınlar tarafından yalnızca görünürde bir değişiklik olmaktan öteye geçerek sağlık ve umut ile bütünleşiyor. Ayrıca bu projedeki destekleri için Pantene'e de teşekkür etmek istiyorum." dedi.

Ayşe Arman

P&G Türkiye Başkan Yardımcısı Ceren Tonguç Pantene'in projede yer alması ile ilgili "Hedef kitlesi kadınlar olan bir saç bakım markası olarak, saçın kadınların günlük hayatındaki öneminin ve kadının özgüvenine etkisinin çok farkındayız. Sabah işe gitmeden istenildiği şekle sokulamayan saçın bile bir kadının o gün içerisindeki ruh halini ne derece etkileyebildiğini biliyoruz. Bu farkındalıklarla yola çıktığımızdan, bu proje çerçevesinde kemoterapi tedavisi gören güçlü kadınlar kendi saçlarına tekrar kavuşana dek onlara peruk desteği sağlayarak aslında her kadının aynaya baktığında kendini daha iyi hissetmesini sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Ceren Tonguç

Bu iş birliği kapsamında peruk desteği alan isimlerden Ayşe Gençmazlum; "Peruk öncelikle kendinizi iyi hissetmek, o yeni görüşünüze alışma sürecinde desteklemek için çok yardımcı oluyor. Kemoterapi alan insanların dış görünüşü için geçerli olan sürekli bir bakış var. Dış görüşünüzle ilgili siz kaygılı olmasanız da bir noktada dışardan gelen bakışlarla kaygı da başlıyor. Bu başkası ne düşünür diye yaşamaktan ziyade kendini korumakla ilgili bir konu bence. İşte bu yüzden peruk başta kendinizi iyi hissetmek için çok önemli."

Arzu Karataş

Pİ Kadın Kanserleri Derneği ile imza attığı Uzun ve Güçlü Bir Hayat projesi çerçevesinde Pantene, erken teşhisin kadın kanserleri ile mücadelede önemine dikkat çekerek Türkiye'de kadın kanserlerine gerekli farkındalığı sağlamayı planlıyor. 2020 yılından bu yana kanserle mücadele etmiş pek çok kadının hayatına dokunan proje sayesinde kemoterapi sürecinde saçlarını kaybetmiş yüzlerce kadın kendi saçlarına tekrar kavuşana kadara peruk desteği alacak. Kurulduğu 2014 yılından bu yana kadın kanserleri ile savaşan kadınların tedavi sürecinde ve sonrasında en büyük destekçileri olan Pİ Kadın Kanserleri Derneği ve Pantene tarafından ortak yürütülen proje, 2022 yılında da "Birlikte Daha Güçlüyüz" sloganıyla kanserle mücadele eden güçlü kadınlara ve ailelerine destek olacak.

Canan Ergüder-Ayşe Arman

Türkiye'de her yıl 70 binden fazla kadına kanserin farklı türleri nedeniyle tanı konuyor. En tehlikeli kanser türleri arasında yer alan kadın kanserleri, zamanında yapılan kontroller ile kolayca tespit edilebiliyor. Bu yüzden erken teşhis, kadın kanserleri ile mücadelede büyük önem taşıyor. Kanser tedavisi sürecinde kemoterapi gören pek çok kadın için ise kanserle mücadelenin en zorlu yan etkilerinden biri de saçlarını kaybetmek. Saç kaybının başlaması, kanserle mücadele sürecini kadınlar için adeta daha zor bir hale getiriyor ve pek çok kadın hasta 'Kanser olduğumu saçlarım döküldüğünde anladım' diyor. Kadının kendini iyi hissetmesinde saçın sahip olduğu önemli yerin bilinciyle yürütülen proje sayesinde Pantene ve Pi Kadın Kanserleri Derneği kadınlara "Birlikte Daha Güçlüyüz" demeyi amaçlıyor. İhtiyaç sahibi kadınlara yapılacak peruk bağışları kadınlara bu zor dönemlerinde destek olmanın ve kanserle mücadelelerinde güçlerine güç katmanın bir yolu olacak.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Hakkında

Pi Kadın Kanserleri Derneği, Pembe İzler Derneği adıyla, 2014 yılında meme kanseri başta olmak üzere tüm kadın kanserleri -yumurtalık, rahim, rahim ağzı kanserleri- konusunda toplumu bilinçlendirme ve maddi yetersizliği olan hastalara teşhis ve tedavide destek verme amacıyla kuruldu. Dernek, kadın kanserleri ile savaşan kadınların tedavi sürecinde ve sonrasında en önemli destekçileri olup, hastalığa yakalanmış kadınların hastalıktan ve sonrasından korkmayan güçlü kadınlar olarak hayatlarını sürdürmelerini amaçlıyor.