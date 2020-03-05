Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için düzenek çıktı
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Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için düzenek çıktı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese narkotik köpeği eşliğinde başarılı bir operasyon yapıldı.

05.03.2020 16:41 | Son Güncelleme: 05.03.2020 16:41
Pansiyondaki odalardan uyuşturucu imalatı için düzenek çıktı

'nin Bozcaada ilçesinde, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese narkotik köpeği eşliğinde başarılı bir operasyon yapıldı. Bir pansiyona gerçekleştirilen operasyonda odalarda uyuşturucu madde imalatı için kurulan düzenekler dikkat çekti.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki bir pansiyonda uyuşturucu madde imalatının yapıldığının tespiti üzerine narkotik köpeği eşliğinde operasyon başlatıldı. Aynı zamanda gıda mühendisi de olan E.K.'nin işletmeciliğini yaptığı pansiyonda gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, oda içinde hazırlanan düzenekleriyle beraber ele geçirildi.


Gerçekleştirilen operasyona katılan narkotik köpeği de uyuşturucu maddenin bulunduğu bölümleri tek tek göstererek başarılı bir çalışmaya imza attı. Pansiyon işletmecisi E.K. verdiği ifade sonrası serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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