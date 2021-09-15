Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama

MUĞLA'da kendilerini polis olarak tanıtıp, yere yatırdıkları pansiyon işletmecisinin para ve kredi kartlarını gasbettiği ileri sürülen şüpheliler H.K.A. ve E.I., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

MUĞLA'da kendilerini polis olarak tanıtıp, yere yatırdıkları pansiyon işletmecisinin para ve kredi kartlarını gasbettiği ileri sürülen şüpheliler H.K.A. ve E.I., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Gülpınar Mahallesi'ndeki pansiyona gelen 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıtıp, yere yatırdıkları işletmeci İsmail Ö.'nün zorla bin 300 lirası ile 3 kredi kartı ve şifrelerini alıp, kaçtı. Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, İsmail Ö.'nün şikayeti, üzerine pansiyondaki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerden kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilerin H.K.A (30) ile E.I., (30) olduğunu belirledi. 2 şüpheli, Köyceğiz Sahili'nde dolaşırken yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin şifresini aldıkları kredi kartlarından 7 bin 900 lira nakit avans çektikleri belirlendi. H.K.A. ve E.I.'nın gasp ettiği tüm paralar ile kredi kartları eksiksiz olarak üzerlerinde ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.  Şüphelilerin üzerlerinde ele geçirilen gasp ettikleri para ve kredi kartları ise tutanakla pansiyon işletmecisi İsmail Ö.'ye  teslim edildi.


Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti

Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti

 Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

Japonya'da Pfizer üretimi Kovid-19 aşısı şişeciklerinde yabancı madde saptandı

 Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan 'İyiyim' mesajı attı

Cani kocadan akılalmaz plan! Eşini öldürüp gömdükten sonra telefonundan "İyiyim" mesajı attı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bensu Soral Gökhan Çıra Düm Tek Tek Demet Özdemir
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pansiyon işletmecisini gasbeden 2 şüpheliye tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 20:12:08. #1.11#