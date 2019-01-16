Panoramik Müzede Selfie Günü

Müzelere ilgiyi arttırmak, kültürel mirasları daha geniş kitlelere yaymak amacı ile dünyanın birçok yerinde aynı gün kutlanan 'Müzede Selfie Günü' kapsamında Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi gelen ziyaretçiler, çektikleri selfie fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.

İlk kez geçtiğimiz yıl başlatılan 'Müzede Selfie Günü' günü, bu yıl 16 Ocak Çarşamba günü dünyanın birçok yeriyle beraber Türkiye'de de kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müze ve örenyerinde saat 09.00'da başlayan 'Müzede Selfie Günü'nde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde ziyaretçi akını yaşandı. Müzeye gelen binlerce kişi, müzenin farklı noktalarında selfie fotoğraflar çekerek sosyal medyada paylaştı. Dünya Selfie Günü dolasıyla akşam saat 21.00'a kadar açık olacak olan Fetih Müzesi'ne gelerek çektikleri selfie fotoğrafları #Panorama1326BursaFetihMüzesi, #MüzedeSelfieGünü, #BursaFetihMüzesi, etiketleri ile paylaşan ziyaretçilere, hediyelik eşya mağazasından kitap hediye ediliyor. - BURSA

Kaynak: İHA