Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyarete açıldı
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Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyarete açıldı

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ziyarete açıldı
09.06.2020 18:29 | Son Güncelleme: 09.06.2020 19:06

Bursa'nın beylikten cihan devletine uzanan yolculuğunu anlatan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede normalleşme süreci kapsamında kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı.

Osmangazi Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadeledeki tedbirler kapsamında bir süredir kapalı olan müze, 86 gün sonra ziyaretçi kabulüne başladı.

Ziyaretler öncesinde görevliler tarafından dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı. Tedbirlerin üst seviyede tutulduğu müzede ziyaretçiler arasındaki sosyal mesafeyi belirleyen sarı işaretler konuldu. Ayrıca müze girişinde ateşi ölçülen ziyaretçiler, maske takmaları konusunda da uyarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, uzun bir aradan sonra müzeyi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Salgın sürecinde online olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Dündar, tarih seven herkesi müzeye beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Manşet

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