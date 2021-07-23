Panlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde yapımı devam eden Panlı Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Kayseri'de Pınarbaşı ilçesinde yapımı devam eden Panlı Barajı'nda çalışmalar aralıksız sürüyor.

Devlet Su İşlerinden (DSİ) yapılan açıklamaya göre, DSİ Kayseri'ye yaptığı yatırımlarla kentlerin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Pınarbaşı ilçesinde Panlı Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Barajın tamamlanmasıyla 6 bin 350 dekar tarım arazisinin sulanacağını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:

"Barajın gövde kazıları, dipsavak, cebri boru, enjeksiyon, dolusavak ve yol imalatları tamamlandı. Barajda gövde dolgu imalatlarına devam edilmekte olup, vana odası ve mekanik imalatlar yapılacak. Temelden yüksekliği 33 metre ve su depolama kapasitesi 8,60 milyon metreküp olan Kayseri Pınarbaşı Panlı Barajı'nın tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 4 milyon 565 bin 72 TL katkı sağlanması hedeflenmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya