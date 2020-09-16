Panlı Barajı hem verimi hem üretim çeşitliliğini artıracak Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapım çalışmaları devam eden Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Panlı Barajı'nın hizmete alındığında hem bölgedeki verimliliğin hem de ürün çeşitliliğinin artıracağını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, yapım çalışmaları devam eden Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesindeki Panlı Barajı'nın hizmete alındığında hem bölgedeki verimliliğin hem de ürün çeşitliliğinin artıracağını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ'den yapılan açıklamada, kurum tarafından Kayseri'ye yapılan yatırımlarla ilin mümbit topraklarının suyla buluşturulduğu, vatandaşların içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılandığı, derelerde de taşkın riskinin azaltıldığı belirtildi.

Kayseri ve ilçelerinde son dönemde inşa edilen su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor."

- Panlı Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bulunan Panlı Barajı'nda çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Yıldız, barajın tamamlanmasıyla 6 bin 350 dekar tarım arazinde sulanma imkanı olacağını kaydetti.

Panlı Barajı'nın temelden 33 metre yüksekliğinde ve 8,60 hektometreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu aktaran Yıldız, "Barajın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA