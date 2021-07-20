Panky COVID'e yakalandı!
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Panky COVID'e yakalandı!

Panky COVID'e yakalandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Geçmiş olsun Panky (.pankyyLoL)!

Eski profesyonel League of Legends oyuncusu Uğur Taş namı diğer Panky COVID'e yakalandı.

Panky, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "SAYGI DEĞER ARKADAŞLAR HALSİZLİĞİN SONUCU GİDİP TEST YAPTIRMIŞTIM BUGÜN COVİD POZİTİF HABERİ GELDİ GÖZLERİM AĞRIYO TAT KOKU YOK ÇITIRDAN HALSİZLİK VAR HALSİZLİK GEÇTİĞİ GİBİ KARANTİNAYI YAYIN YAPARAK SİZLERE DOLDURTCAM" açıklamasına yer verdi. Bu açıklamanın hemen ardından "COVID+BOYUN TUTULMASI THIS IS FINE ??" eklemesini yaptı.

Panky'nin paylaştığı gönderinin altına ise "geçmiş olsun" yorumları sel gibi aktı. Ayrıca açıklamasına da göz atacak olursak kendisinin bu hastalığı kısa bir süre içinde atlatacağı anlaşılıyor.

Playerbros ekibi olarak kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce iyileşmesini temenni ediyoruz!

Kaynak: Playerbros

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