Pankreassız yaşanır mı?

27.02.2020 09:17 | Son Güncelleme: 27.02.2020 09:18

Pankreas yetmezliğinde beslenme ve sindirim sistemi problemleri ile beraber diyabetin ortaya çıktığını dile getiren Prof. Dr. Onur Yaprak "Artık çoğu durumda, tıbbi tedaviler pankreasın yerini alabilir, ancak pankreas olmadan yaşayan insanlar özenli izleme ve tıbbi bakım gerektirir. ABD'de çalışmaları süren yapay pankreas ise gelecek vadeden bir teknolojidir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümünden Prof. Dr. Onur Yaprak, vücutta birçok hasara neden olan pankreas yetmezliği ve kanserine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, pankreasın işleyişine ilişkin "Pankreas karın üst boşluğunda mide arkasında yer alan ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve 70 gram ağırlığında bir organdır. Temel görevi yiyeceklerle beraber aldığımız karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için enzimler ile insülin, glukagon, somatostatin gibi hormonları salgılamaktır. Pankreas yetmezliğinde beslenme ve sindirim sistemi problemleri ile beraber diyabet ortaya çıkar" dedi.

YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ ŞART

Uzun yıllar önce, pankreasla ilgili ciddi sorunların neredeyse her zaman ölümcül olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Yaprak, şunları söyledi: "Artık çoğu durumda, tıbbi tedaviler pankreasın yerini alabilir, ancak pankreas olmadan yaşayan insanlar özenli izleme ve tıbbi bakım gerektirir. Pankreasın olmaması aynı zamanda bir kişinin ayarlanması zor olabilecek çeşitli yaşam tarzı değişiklikleri yapmak zorunda kalacağı anlamına gelir. Kanserden bağımsız yapılan bir araştırmada pankreassız 5 yıl üzeri yaşam ihtimali yüzde 75 olarak bulunmuştur. Pankreasın yüzde 20'lik bir kısmı bile kalsa kişide diyabet ve sindirim problemleri ortaya çıkmayabilir. Cerrahlar olarak ameliyatlarımızda hastanın hayat kalitesinin devamı için en az pankreasın yüzde 20'sinin kalmasını arzu ediyoruz. Ancak yaygın pankreas kanseri veya kanserleşme riski yüksek olan kistlerin bulunması, kronik pankreas iltihabı veya birinci ameliyat sonrası tamamlama gerektiren durumlarda 'total pankreatektomi' ismini verdiğimiz ve pankreasın tamamının alındığı operasyon gerekli olabilmektedir."

YAPAY PANKREAS GELECEK VADEDİYOR

Prof. Dr. Yaprak, pankreasın tamamının alınmasından sonra hastaların diyetisyen ve endokrinolog tarafından takibi gerektiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "Kişinin düzenli insülin enjeksiyonlarına ihtiyacı olacaktır. Bazı durumlarda, bu enjeksiyonlar bir insülin pompası ile değiştirilebilir. Kan şekerinin çok yükselmesi kadar düşmesi de hayati tehlike oluşturduğundan hastalar kan şekeri seviyelerini kontrol etme, ne ve ne kadar yediklerini planlama ve vücutlarına dikkat etme konusunda dikkatli olmalıdırlar. Yiyeceklerin uygun şekilde parçalanıp emilmesi için her öğünle birlikte sindirim enzimleri almak gerekir. Enzim haplarını unutmak, derin osteoporoza, ishal ve yağlı dışkı gibi gastrointestinal sorunlara, vitamin eksikliklerine neden olur. Gelecek vaat eden bir teknoloji yapay pankreastır. Bu cihaz, kan şekeri seviyelerini yorumlayabilen sürekli bir glikoz monitörüne sahip insülin pompası teknolojisine sahiptir. Yapay pankreas şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sahalarda klinik denemelerde bulunmaktadır. Pankreası kalmamış hastalar üzerinde uzun süreli çalışmalar yoktur, ancak deneyimler hastaların ancak dikkatli tıbbi gözetim ve bakım ile normal yaşam beklentisine sahip olabileceği yönündedir."

Kaynak: DHA