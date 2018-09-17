Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, "Pankreas kanserinin belirtileri, oldukça belirsiz olmakla birlikte, kilo kaybı, mide bölgesinde ağrı, sırt ağrısı ve sarılığı kapsamaktadır" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesinden Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, pankreas kanseri hakkında bilgiler vererek uyarıda bulundu. Serdar Yol, "Pankreasın vücutta iki önemli görevi vardır. Birincisi pankreatik özsuyu üretmektir. İkincisi ise sindirimle ilgili olan insülin ve diğer hormonları üretmektir. Pankreasın bu iki farklı kısmından gelişen kanserler farklı şekilde davranırlar ve farklı belirtilere neden olurlar. Yapılan araştırmalara göre; on pankreas kanseri vakasının sekizinin tanısı 60 yaş ve üstü kişilerde konulmuştur. 40 yaş altındaki kişilerde yaygın değildir. Fakat hastalığa yakalanma riskinizi arttırabilecek bazı faktörler vardır. Diyabet öyküsü, kalıtsal pankreatit, mide ülserleri ya da belirli tip kanserlere sahipseniz pankreas kanseri riskiniz artar. Pankreas kanserinin en yaygın türü ekzokrin tümörleridir. Belirtileri oldukça belirsizdir ve pankreasınızdaki kanserin yerine göre değişiklik göstermektedir. Kilo kaybı, mide bölgesinde ağrı, sırt ağrısı ve sarılık bunlardan bazılarıdır. Hastaların yarısından fazlası doktora ilk gittiklerinde sarılığa sahip olurlar. Cerrahi ile temizlenebilen pankreas kanserine sahip hastaların doktora ilk gitmesinin en yaygın nedeni ağrısız sarılıktır. Ciltte sarı renk ve gözlerde beyazlıklar, şiddetli kaşıntı, idrarda kararma ve soluk renkli dışkıyı (bağırsak hareketleri) sarılık belirtileridir. Özellikle 40 yaş üstü kişilerin mutlaka belirli periyotlarda sağlık kuruluşunda muayene olmasını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

(İHA)