Panjurda Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, bir apartmanın 4'üncü kat penceresindeki panjurda mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kumluca Merkez Mahallesi Kiremithane Sokak'ta bulunan bir apartmanın dördüncü kat penceresinin panjurunda mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kedinin panjur korumasının üzerinden indirilebilmesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Apartmanın önüne gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye Birimi ekipleri, gerekli hazırlıkları yaparak itfaiye merdiveniyle kedinin bulunduğu pencere panjuruna ulaştı. İtfaiye eri tarafından bulunduğu yerden alınan kedi, güvenli şekilde indirildi.

İtfaiye görevlisinin elinden atlayan kedi, gözden kayboldu.