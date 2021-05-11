PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 kişiye 11 bin TL para cezası uygulandı.

ANTALYA'da polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 2 kişiye 11 bin TL para cezası uygulandı. Sürücü Oğuzhan Y.?nin (28) 'Panik yaptım, o yüzden kaçtıkö demesi üzerine polis memuru, 'İzinli günümde ben bile evden çıkmıyorum" karşılığını verdi.

Olay, saat 22.40 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Kavşağı üzerinde meydana geldi. Motorize polis ekiplerinin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı durdurmak istediği 07 AFD 959 plakalı otombilin sürücüsü Oğuzhan Y. ile yanındaki arkadaşı Yasin T., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Oğuzhan Y. ve Yasin T., zaman zaman ters şeride girerek hem kendi, hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

ÇOK SAYIDA EKİP TAKİP ETTİ

2 şüphelinin otomobili, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamacanın ardından Çaybaşı Mahallesi 1345 sokak üzerinde motosikletli Yunus timleri tarafından önleri kesilerek durduruldu. Araçtan indirilen iki şüpheli elleri kelepçelenerek kaldırıma oturtuldu. Bir süre sonra polis ekipleri, şüphelilerin üzerinde ve araçlarında arama yaparken suç unsuru taşıyan herhangi bir materyale rastlamadı.

'İZİN GÜNÜMDE BEN EVDEN ÇIKMIYORUM'

Gazetecilerin 'Neden polisten kaçtınız'ö sorusuna sürücü Oğuzhan Y., ?Panik yaptığımız için kaçtık" dedi. Bunun üzerine polis memuru 'Yasaklarda niye dışarıya çıkıyorsunuz?" diye sorunca Oğuzhan Y. 'İlaç almaya çıktıkö savunması yaptı. Polis memuru da 'İzinli günümde ben bile evden çıkmıyorum" karşılığını verdi.

Kovalamaca esnasında otomobilden dışarıya atıldığı iddia edilen bir poşeti de arayan polis ekipleri, caddede yapılan tüm aramalara rağmen bulamadı. Alkol alkol testinde alkol almadıkları belirlenen şüphelilerden sürücü Oğuzhan Y.'ye 'Kırmızı ışıkta durmamak?, 'Ters yönde araç kullanmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Maske takmamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten', arkadaşı Yasin T.'ye ise 'Maske takmamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten' dolayı toplam 11 bin TL para cezası uygulandı.

PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER
PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER
PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER
PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER
PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
Mescid-i Aksa'nın minaresinden bu sözler yankılandı: Ya Rabbi bize Selahaddin'i gönder
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Nijerya'da camiye düzenlenen saldırıda 40 kişi kaçırıldı
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Kafes ve kutuda bulunan 30 sincabın sahibine 29 bin 662 lira ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ruhsar Pekcan Aykut Erdoğdu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Caner Cindoruk Barış Murat Yağcı
Spor Mesut Özil Arda Turan Burak Yılmaz Aykut Kocaman Mete Kalkavan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: PANİK YAPTIM' DEYİP KAÇTILAR, 11 BİN TL CEZA YEDİLER - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 01:53:46. #1.15#

title