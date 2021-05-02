Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
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Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı

İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı Panik oluşturan patlama lastik tekerinden çıkmış Denizli'de seyir halinde bulunan tırın lastiği adeta bomba gibi patladı.

Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı

Panik oluşturan patlama lastik tekerinden çıkmış

DENİZLİ - Denizli'de seyir halinde bulunan tırın lastiği adeta bomba gibi patladı. Alevlerin yükseldiği tıra, itfaiye ekipleri müdahale ederken, patlama sesi birçok noktadan duyuldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Acıpayam yolu üzerinde seyir halinde bulunan Ahmet Emin Yalçın'a ait 20 BK 783 plakalı tırın henüz belirlenemeyen nedenden dolayı lastiği adeta bomba gibi patladı. Soğuk kanlılığını koruyan Yalçın, aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Patlama birçok noktadan duyulurken, vatandaşlar korkuyla kendisini balkona attı. Çevredeki sürücüler yangın tüpleriyle alevlere müdahale edip 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği tıra müdahale ederek soğutma çalışmalarını gerçekleştirdi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken çevredeki vatandaşlar patlamanın etkisiyle camlarının titrediğini belirtti.

"Lastiğin patladığını tahmin etmemiştim"

İlk müdahaleyi kendilerinin yaptığını ve patlamanın çok şiddetli olduğunu belirten Hüseyin Eskin, "Kanal açmacıyım ve arkadaşımın evinin önünde aracın lastiğinin patlaması sonucu yangın çıkıyor. Yardım etmem için beni aradı. Arkadaşlar kendi imkanlarıyla yangın tüpleriyle müdahale ettiler. İtfaiye gelene kadar biz müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelince biz ayrıldık ve yangın kontrol altına alındı. İlk başta büyük bir gürültü geldi. Biz ne olduğunu anlayamadık. Benim evim 200 metre aşağısında ve lastiğin patlamış olduğunu tahmin etmedik" dedi.

Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı
Son dakika haberi | Seyir halindeki tırın lastiği bomba gibi patladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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