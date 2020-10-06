Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği,Çayırhan'da kamp yaptı.

Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği üyeleri Nallıhan ilçesinin Çayırhan bölgesinde kamp yaptı.

Pangea Offroad Doğa ve Motor Sporları Derneği üyeleri Nallıhan ilçesinin Çayırhan bölgesinde kamp yaptı.

Dernek başkanı İsmail Kapan, hafta sonunu üyeleriyle doğa harikası bir alan olan Çayırhan'da geçirdiklerini söyledi.

Doğasıyla, iklimiyle, toprak yapısıyla güzel bir alanda çadır kurarak, kamp yatıklarını belirten Kapan, "Burada tırmanacağımız alanın keşfini yaptık. Ardından bir süre sonra birçok üyemizle tırmanış gerçekleştirdik. Üyelerimizle son baharın güzelliklerini arazide, doğada yaşıyoruz. Çok bakir koyları, alanları görme fırsatı buluyoruz."

Kapan, kamp kuracakları alanlara ilişkin önceden keşif gezisi yaptıklarını ardından programı üyelere duyurduklarını dile getirerek, katılım gösterenlerle kamp alanında bir araya geldiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak