Panelvandan hırsızlık anı güvenlik kamerasında Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Gaziantep'te güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği tespit edilen hırsızlık zanlısı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alleben Mahallesi'nde park halindeki panelvandan hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, zanlının etrafı kontrol ettikten sonra panelvanın camını açarak içerisine girdiği ve kaçtığı anlar yer alıyor.

Kaynak: AA