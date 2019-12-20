Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı
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Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Edirne'nin Havsa ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

20.12.2019 12:18 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:18
Panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

'nin ilçesinde panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ekipleri, 23 Kasım Caddesi'nde şüphelendikleri panelvanı durdurdu.

Araçta yapılan kontrolde havasızlıktan boğulmak üzere oldukları anlaşılan Pakistan uyruklu 30 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Organizatör oldukları iddiasıyla Pakistan uyruklu M.E. ile C.U, M.A, D.K. ve K.B gözaltına alındı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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