PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Haberler
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PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde panelvan ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde panelvan ve kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ovacık Mahallesi Fabrika Sokak üzerinde meydana geldi. M.Ç. idaresindeki 41 AK 434 plakalı panelvan ile karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 41 HA 323 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza nedeniyle panelvan içerisinde yaralanan M.Ç. ile beraberindeki isimleri öğrenilemeyen iki yaralıyı olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI
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Haber: PANELVAN VE KAMYONET KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI - Haberler
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