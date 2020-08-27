Panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı
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Panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

27.08.2020 08:24 | Son Güncelleme: 27.08.2020 08:28

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde traktör ile panelvanın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Y idaresindeki 45 NN 699 kapalı panelvan, Manisa Akhisar yolunun Tirkeş kavşağı yakınlarında M.A. yönetimindeki 45 UB 3159 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle traktör savrularak şarampole devrildi.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 11 kişi çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Panelvan traktöre çarptı : 2 ölü, 11 yaralı

Kaynak: AA

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