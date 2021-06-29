Panelvan, tıra arkadan çarptı 2 kişi yaralandı

Panelvan, tıra arkadan çarptı 2 kişi yaralandı Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolunda panelvan tipi aracın tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Panelvan, tıra arkadan çarptı 2 kişi yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolunda panelvan tipi aracın tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Pamukova ilçesi D-650 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan Oğulcan S. idaresindeki 16 AKR 504 plakalı tır, önüne köpek çıkması neticesinde ani fren yaptı. Tırın fren yaptığı esnada ise Süleyman Ö. idaresindeki 54 RB 729 plakalı Ford marka panelvan araç arkadan çarptı. Meydana gelen kazada panelvan araç sürücüsü Süleyman Ö. ve yanında yolcu olarak bulunan Şakire Ö. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Pamukova Devlet Hastanesi'ne sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orkun Kaya