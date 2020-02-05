Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen
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Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarmanın kovalamacası sonrası durdurulan panelvan minibüsten 27 kaçak göçmen çıktı.

05.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:26
Panelvan minibüste balık istifi 27 kaçak göçmen

'ın ilçesinde jandarmanın kovalamacası sonrası durdurulan panelvan minibüsten 27 kaçak göçmen çıktı.


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan İpsala istikametine seyreden panelvan minibüs, Malkara İlçe Jandarma ekipleri tarafından takibe alındı. Kovalamaca sonrası Alaybey Mahallesi mevkisinde durdurulan minibüsten balık istifi yabancı uyruklu 27 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.


Göçmen kaçakçıları adliyeye sevk edilirken, yabancı uyruklu 27 kişi de Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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