Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
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Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - Haberler | 3. Sayfa

Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan panelvan minibüsün bariyerlere çarparak takla attığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kontrolden çıkan panelvan minibüsün bariyerlere çarparak takla attığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybederken 3'ü çocuk, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Hastane Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vergi Kuru idaresindeki 27 TF 583 plakalı Ford marka panelvan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. İhbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Vergi Kuru ile yolculardan A.Ö. C.Ö. ve D.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Karakeçili Hastanesi'nde tedavi altına alınan sürücü Kuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3'ü çocuk, 7 yaralı ise Yüksek İhtisas Hastanesi ile Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara yolundaki araçların akışı ise bir süre alternatif yoldan sağlandı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı
Panelvan minibüs takla attı: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY

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