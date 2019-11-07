Panelvan kamyonetten 30 kaçak göçmen çıktı

Panelvan kamyonetten 30 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 30 kaçak göçmen yakalandı.

07.11.2019 09:16 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:22
Panelvan kamyonetten 30 kaçak göçmen çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 30 kaçak göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Malkara-Süleymanpaşa yolu üzeri Alaybey Mahallesi mevkiinde yol kontrolü yapan Malkara İlçe Jandarma ekipleri, İpsala istikametine seyreden 34 ZJ 193 plakalı panelvan kamyoneti durdurdu.


Yapılan aramada, yurt dışına çıkmayı planlayan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen ve minibüs şoförü A.A. gözaltına alınarak, karakola götürüldü.


30 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, adliyeye çıkarılan minibüs şoförü A.A. ise tutuklanarak cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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