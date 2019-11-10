Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

İstanbul Sarıyer'de, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

10.11.2019 06:15 | Son Güncelleme: 10.11.2019 06:17
Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

'de, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Osman Mat yönetimindeki 34 VGF 84 plakalı panelvan, Caddesi Reşitpaşa mevkisinde, Bülent Turan'ın kullandığı 34 CJU 047 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Panelvan ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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