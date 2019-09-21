Panelvan ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Panelvan ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile panelvan çarpıştı.

21.09.2019 14:20
Panelvan ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosiklet ile panelvan çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Kaza, bugün Fevzi Çakmak Caddesi ve Tayyip Akalın Caddesi kesişiminde sabah 09.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaza, Fevzi Çakmak Caddesi'nde seyreden Y.M.K. (24) yönetimindeki 22 RG 549 plakalı motosiklet ile Dr. Tayip Akalın Caddesi'nde ilerleyen M.Ç. (31) yönetimindeki 22 FJ 852 plakalı panelvanın çarpışmasıyla meydana geldi. Kaza esnasında motosiklet sürücüsü Y.M.K., çarpışmanın şiddetiyle yola savrulup hafif yaralanırken, panelvan altında kalan motosiklet yolda metrelerce sürükledi. Yaralı motosiklet sürücüsü, kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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