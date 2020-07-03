Panelvan araçtan 18 kişi çıktı Gaziantep'te trafik denetimi sırasında durdurulan panelvan tipi araçtan 18 kişi çıktı.

Gaziantep'te trafik denetimi sırasında durdurulan panelvan tipi araçtan 18 kişi çıktı. Polis, sosyal mesafe kurallarını ihlal eden vatandaşları araçtan indirerek araç sahibi ve kurallara aykırı davrananlara idari işlem uyguladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, trafik denetimlerinin yanı sıra korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Trafik denetimi esnasında durdurulan panelvan tipi aracın kapalı kısmını açan polisler gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Sürücü ile sadece 3 kişinin binebildiği aracın kapalı kısmından 15, ön kısmından ise 3 olmak üzere toplam 18 kaçak yolcu çıktı. Maskeleri takılı olan araçtaki 18 kişiye korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten, araç sahibine ise kurallara aykırı yolcu taşımaktan idari işlem uygulandı.

Durdurulan bir başka panelvan aracın kapalı kısmından da 8 çocuk çıktı. Araçtaki 8 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal etmekten ve araç sürücüsüne kurallara aykırı yolcu taşımaktan cezai işlem uygulandı.

Öte yandan 2 Temmuz'da yapılan denetimlerde 4 bin 574 araç kontrol edildi, korona virüs tedbirlerine aykırı hareket eden ve KTK'nın çeşitli maddelerini ihlal eden 686 araca işlem yapıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA