Panelvan araçla 7 yolcu taşırken yakalandılar
Panelvan araçla 7 yolcu taşırken yakalandılar Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep'te uygulamalar sürüyor.
13.05.2020 12:35 | Son Güncelleme: 13.05.2020 12:37
Panelvan araçla 7 yolcu taşırken yakalandılar
GAZİANTEP - Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlaması bulunan Gaziantep'te uygulamalar sürüyor.
Durumundan şüphelenilen panelvan aracı durduran trafik ekipleri yaptıkları kontrollerde aracın kapalı kısmında 7 yolcu olduğu tespit edildi.
Araç sürücüsüne korsan taşımacılıktan işlem yapılırken araçtakilere ise sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapıldı.
Kaynak: İHA