Panelsan borsada ne zaman işlem görecek sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Çatı ve cephe panelleri sektörünün lider kuruluşlarından Panelsan, 2022 yılında payları halka arz edilecek ilk şirket oluyor. 9-10-11 Şubat tarihleri arasında talep toplanacak olan Panelsan halka arzında, şirket paylarının ek satış hariç yüzde 25.67'si, ek satış dahil yüzde 28'i halka arz edildi.

PANLESAN HALKA ARZ NE ZAMAN?

Talep Toplama Tarihleri : 9 - 10 -11 Şubat

Halka Açıklık Oranı :

Ek satış hariç %25,67,

Ek satış dahil %28

Halka Arz Büyüklüğü :

Ek satış hariç 196.350.000 TL

Ek satış dahil 214.200.000 TL

PANELSAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şirket, 9-10-11 Şubat tarihlerinde çeşitli banka ve aracı kurumlar üzerinden talep toplama işlemlerini gerçekleştirmişti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, halka arz sonuçları açıklandı.

Panelsan'ın halka arz sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığı ile Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Panelsan") paylarının halka arzında 9-10-11 Şubat 2022 tarihlerindeki talep toplama işlemleri tamamlanmış ve talebin satışa sunulan 19.250.000 TL nominal değerli paylardan yüksek olması nedeniyle ek satışa konu 1.750.000 TL nominal değerli paylarda yurt içi bireysel ve yurt içi kurumsal yatırımcılar arasında eşit oranda olmak üzere dağıtıma konu edilerek toplam 21.000.000 TL nominal değerli payların yatırımcılara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Panelsan paylarının halka arzında ek satış dahil yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 11,47 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 4,89 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 2,86 katı olmak üzere toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 8 katı talep toplanmıştır.

Panelsan'nın 214.200.000 TL halka arz büyüklüğüne sahip ve 21.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzında 42.025 adet yurt içi bireysel yatırımcıya, 92 adet yurt içi kurumsal yatırımcıya ve 5 adet yurt dışı kurumsal yatırımcıya olmak üzere toplamda 42.122 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilmiştir.

Dağıtıma esas tahsisat oranları ise yurt içi bireysel yatırımcılar için %50,00, yurt içi kurumsal yatırımcılar için %40,83 ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar için ise %9,17 olarak gerçekleşmiştir.

Halka Arz ilişkin dağıtım tutarları ve talebi karşılanan başvuru sayısı, yatırımcı grubu bazında ekte yer almaktadır."

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