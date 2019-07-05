Panel ektiler, enerji biçiyorlar

Türkiye'de ilk defa mesken abonelerinin bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif, kurduğu güneş enerjisi santraliyle yıllık 1.050 milyon kWh enerji üretecek

2.2 milyon liraya kurulan 600 KW'lık enerji santraline TKDK yüzde 55 hibe desteği verdi

ÇORUM - Çorum'da bir grup arkadaşın "tükettikleri elektrik enerjisini yeşil enerjiden üretmek" düşüncesi ile oluşturdukları kooperatif, kurduğu güneş enerjisi santraliyle yılda 1.050 milyon kWh enerji üretecek.

Türkiye'de ilk defa mesken abonelerinin bir araya gelerek oluşturduğu kooperatif, kurduğu güneş enerjisi santraliyle önemli bir yatırıma imza attı. 2.2 milyon liraya kurulan 600 KW'lık enerji santraline Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu da yüzde 55 hibe desteği verdi. Santralden yıllık 1,50 milyon kWh enerji üretimi yapılması planlanırken, üretilen enerji ile kooperatif üyelerinin elektrik faturalarına da katkı sağlanıyor.

S.S. Altınoluk Yenilenebilir Enerji Kooperatifi Başkanı Ahmet Aktaş, 2016 yılında 7 arkadaşın bir araya gelerek kooperatifi kurduklarını söyledi. Amaçlarının kendi enerjisini kendi üreten konutlar elde etmek olduğunu dile getiren Aktaş, "Bu amacı gerçekleştirmek uzun bir zaman aldı. İlk önce arazi edinerek, daha sonra santrali projelendirdik. Son olarak ise TKDK'ya hibe başvurusunda bulunduk. Hibe başvurusunun onaylanmasının ardından ise yatırım çalışmalarımız başladı. GES yatırımımız 2.2 milyon liraya mal olurken, TKDK yüzde 55 hibe desteği sağladı. Kooperatifimiz şuanda 75 üye ile yoluna devam ediyor. Bu 75 üyenin elektrik faturalarına bu tesiste üretilen elektrik katkı sağlıyor" dedi.

Kooperatifçiliğin Türkiye'de yeni bir alan olduğuna işaret eden Aktaş, yenilenebilir enerji sektöründe Türkiye'de yaklaşık 50'ye yakın kooperatif kurulmasına rağmen yatırıma geçen kooperatif sayısının yaklaşık 5 tane olduğuna dikkat çekti. Altınoluk'un Türkiye'de ilk kez mesken abonelerinin oluşturduğu bir kooperatif olduğunu açıklayan Aktaş, "Bundan önce iş yeri aboneleri, sulama birlikleri kooperatif kurdular. Burası mesken abonesi olarak Türkiye'de ilk ve örnek olan bir kurum. Bize en büyük desteği TKDK sağladı. Tesis 25-30 yıl boyunca çevreci, ekolojik bir tesis olarak enerji üretimine devam edecek. Ülkemizin stratejik anlamda da enerji bağımlılığından kurtulması için iyi bir örnek olarak Çorum'da hayat bulacak. İnşallah bu tesisler daha da çoğalır. Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşır" diye konuştu.

Hedefleri hakkında da açıklamada bulunan Aktaş, "Bundan sonraki hedefimiz üye sayımızı artırarak yatırımı çoğaltmak, hem ülkemize hem üyelere katkı sağlamak. Burası sadece güneş enerjisi panelleriyle kurulan bir tesis değil, bunun yanında tekrar yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgar olabilir, biyokütle olabilir. Bu tarz kooperatiflerde hayata geçebilir. Bununla ilgili bürokrasi biraz daha kolaylaşırsa kooperatiflerin önü açılacak ve dünyada çok güzel örnek olan enerji kooperatifleri Türkiye'de hayat bulacak. Böyle bir tesisi Çorum'a, ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Hem üyelerimiz hem Türkiye kazanmış olacak" dedi.

Kaynak: İHA