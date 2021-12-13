Panel: "Bitkisel Terapi Yöntemleri"

GİRESUN (Habermetre) - Giresun ilinde yöresel, geleneksel ve tamamlayıcı bitkisel terapi yöntemleri konusunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrencilerine yönelik olarak, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat: 13: 30'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dersliklerinde, Dr. Öğr. Üyesi Cavidan Demir Gökışık tarafından bir panel düzenlenecektir.

Söz konusu panele tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.

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