Panel: "Bitkisel Terapi Yöntemleri"
Giresun ilinde yöresel, geleneksel ve tamamlayıcı bitkisel terapi yöntemleri konusunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrencilerine yönelik olarak, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat: 13: 30'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dersliklerinde, Dr. Öğr.
GİRESUN (Habermetre) - Giresun ilinde yöresel, geleneksel ve tamamlayıcı bitkisel terapi yöntemleri konusunda Üniversitemiz Tıp Fakültesi Öğrencilerine yönelik olarak, 15 Aralık 2021 Çarşamba günü Saat: 13: 30'da Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dersliklerinde, Dr. Öğr. Üyesi Cavidan Demir Gökışık tarafından bir panel düzenlenecektir.
Söz konusu panele tüm öğrencilerimiz ve personelimiz davetlidir.
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