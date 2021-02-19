Pandemiyle tamamlayıcı sağlık sigortası yüzde 50'nin üzerinde büyüdü

Sigorta ile sağlığın güvence altına alındığını söyleyen Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, özellikle pandemi döneminde sağlık sigortalarına talebin arttığını ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında (TSS) yüzde 50'in üzerinde büyüme olduğunu söyledi. 2021 yılı için şirket olarak yüzde 20'lik büyüme hedefleri olduğunu açıklayan Kırmızı, "2020 yılı için koyduğumuz tüm hedeflerimize ulaştık, bu yıl da problem yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Vatandaşlara ani ve beklenmedik bir şekilde başlarına herhangi bir olay geldiğinde hazırlık olmaları için sigortalı olmalarını öneren Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılını sektör açısından değerlendirerek, 2021 hedeflerini açıkladı.

"VATANDAŞIN GÜN GEÇTİKÇE İLGİSİ ARTIYOR"

Sigortalıların, sağlık sigortalarından özellikle bir operasyon geçirmeleri durumunda önemli fayda gördüğünü anlatan Kırmızı, "En iyi hastanelerde, en iyi tedaviyi görebilmek için sağlık sigortası yaptırılıyor. Sağlıklarına kavuşmalarının süresi kısalıyor. Neredeyse Türkiye'deki bütün hastanelerde sağlık poliçeleri geçerli. Doktor seçme şansınız da bulunuyor. En büyük avantajı hiçbir maliyetiniz olmadan tedavi oluyorsunuz. Genelde, sağlık poliçeleri yatarak tedavilerin yüzde 100'ünü karşılıyor. Vatandaşlar gün geçtikçe sigorta konularında daha bilinçleniyor, ilgisi artıyor ama halen farkındalık istenilen düzeyde değil" diye konuştu.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASINA TALEP ARTTI

Pandemi döneminde sağlık sigortalarına eğilim olduğunu aktaran Kırmızı, "Tamamlayıcı Sağlık Sigortasında yüzde 50'nin üzerinde büyüme gerçekleşti. Son dönemde TSS çok daha gelişti. Önceden klasik sağlık sigortası pahalı bulunuyordu. Gelir seviyesi yüksek kişiler tercih ediyordu. Ama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası her bütçeye uygun bir poliçedir. 1 yıl boyunca klasik sağlık sigortasının neredeyse 4'te 1'ini ödeyerek sigorta yaptırıyorsunuz ve aynı kalitede hizmet alıyorsunuz. Her geçen yıl bu sigorta türü daha da büyüyor. İnsanlar bu dönemde sağlıklarına daha da dikkat ediyor, eğilim arttı. Herhangi bir kötü olay başımıza gelmeden sigortayı yaptırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

POLİÇEYİ ÖDERKEN TAKSİTLENDİRME SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Eskiden yıllık 7-8 bin lira olan poliçe tutarının günümüzde bin 500 liraya kadar indiğini söyleyen Kırmızı, "Sigorta tutarı yaşa ve cinsiyete göre değişiyor. 5-10 yıldır hiç kullanmadım diye bakmayın, bir kez öyle ihtiyaç duyulur ki önemli bir maliyetten kurtulursunuz. İnsanın başına ne zaman ne geleceği bilinmez. İnsanları da bu konuda bilinçlendirmek gerekiyor. Poliçeyi aylık taksitler halinde ödeyebilirsiniz, ayakta ya da yatarak tedavi seçenekleri de bulunuyor. Genç yaşta sigorta yapıp devam ederseniz maliyetleriniz çok olmuyor. Yaş ilerledikçe belli hastalıkların görülme oranı arttığı için poliçe tutarı da yükseliyor" dedi.

2020'DE HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK

2019 yılının sonunda 2020 yılı için koydukları tüm hedeflere ulaştıklarını belirten Nihat Kırmızı, "Sigorta sektörü pandemi dönemine biraz daha hazırlıklıydı. Çünkü şirket olarak da sektör olarak da yıllardır teknolojik alt yapıya önem veriyoruz, yatırımlar yapıyoruz. Teknolojik olarak evden çalışma modeline hazırlıklıydık, dijital dönüşüm sürecini uzun zaman önce başlatmıştık. Pandemi döneminde personelimiz, müşterilerimize evden hizmet veriyor" diye konuştu.

2021 BÜYÜME HEDEFİ: YÜZDE 20

2021 yılında da yüzde 20 büyüme hedefi koyduklarını belirten Kırmızı, "Sigorta sektörünün de bu yıl yüzde 15 büyüyeceğini öngörüyoruz. Geçen yıl sektör yüzde 15-18 civarında biz ise yüzde 20 büyüdük. Sigorta türlerine göre büyüme yüzdemiz değişti. 2021 yılında da bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu yılın ikinci yarısından sonra beklentimiz koronavirüsün aşılama süreciyle etkisini kaybetmesidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı