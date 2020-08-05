HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Pandemiyle kaybettikleri kondisyonu 'Eskrimvivor' ile doğada kazanıyorlar

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü eskrim sporcuları yeni döneme pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanıyor.

Pandemiyle kaybettikleri kondisyonu 'Eskrimvivor' ile doğada kazanıyorlar
05.08.2020 14:54 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:58

Manisa Gençlik ve Spor Müdürlüğü eskrim sporcuları yeni döneme pandemi kurallarına uygun olarak hazırlanıyor. 'Eskrimvivor' adını verdikleri projeyle çalışmalarına az sayıda sporcu ile doğada devam eden eskrimcilerin hedefi ise milli takıma seçilerek, Avrupa'da madalyalar kazanmak.

Manisa'da eskirim sporcuları Eskrimvivor projesiyle pandemi sürecini de boş geçirmiyor. Pandemi sürecinde kaybedilen kondisyonun kazanılması için teknik çalışmanın yanında doğal ortamda, açık havada hazırlanmış zorlu parkurlarda kondisyon çalışmasından oluşan Eskrimvivor projesi ile sporcular, Türkiye ve Avrupa müsabakaları için hazırlanıyor. Pandemi döneminde evlerde kaybedilen kondisyonun kazanılması amacıyla Eskrimvivor isimli projeyi başlattıklarını belirten Eskrim Antrenörü İpek İrem Ülkü, çalışma ile teknik derslerin yanında parkurda sporcuların kondisyonlarını da geri kazandığını ifade etti. Ülkü, "Pandemi döneminde evlerdeydik, devletimizin ve bakanlığımızın izniyle tekrar salonlarımıza geri döndük. Biz antrenmanlarımızı pandemi kurallarına uygun olarak, salonlarda ve açık havada yapıyoruz. Kondisyon ve teknik antrenmanlarımızı birleştirerek bir çalışma yaptık, adına 'Eskrimvivor' dedik. Eskrimvivor'la sporcularımızın hem kondisyonlarını, hem teknik antrenmanlarının yüksek tutarak yeni sezona ve madalyalara hazırlıyoruz. Çalışmalarımızda en büyük desteği Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ve Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzden görüyoruz. Bakanlığımızın yaptığımız projeyi Twitter üzerinden beğenip paylaşarak bizlere güç vermesi bize büyük bir mutluluk verdi. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Bakanlığımıza verdiği bu anlamlı destek vesilesiyle sizler aracılığı ile çok teşekkür ediyorum. Bu destek sayesinde sporcularımızda motivasyonu yükseldi.

Bir yıldır eskrim sporu ile uğraştığını ifade eden 13 yaşındaki eskrim sporcusu Mehmet Altıntopu, "Salonda antrenman yapmayı özledik, uzun süredir sadece evde antrenman yapıyorduk. Şimdi kaybettiğimiz kondisyonumuzu doğada geri kazanmaya çalışıyoruz. Spor yaptığımız sırada maskemizi çıkartıyor ve sosyal mesafemizi koruyarak çalışıyoruz. Mola vakitlerimizde tekrar maskemizi takıp sosyal mesafe kurallarına uygun molamızı geçiriyoruz" şeklinde konuştu.

2020-2021 sezonu için milli takıma hazırlandığını belirten Yusuf Akın ise "Eskrimvivor ile milli takıma hazırlanıyorum. Eskrimvivor zorlu olduğu kadar da eğlenceli. Birçok zorluğu var, hedeflerimize ulaşmak için ter döküyoruz. Milli takıma hazırlanabilmek ve Avrupa'da madalya alabilmek için bu yollardan özveriyle geçmemiz gerekiyor. Sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışmak zor olduğu kadar, sağlığımız açısından önemli. Tek üzüntümüz spor yaparken arkadaşlarımla yakınlaşamıyoruz, uzaktan birbirimizle iletişim kurmak zorunda kalıyoruz. Evde 2-3 ay boyunca kaldık ama bu süreç içerisinde hiç ara vermeden antrenmanlarımıza online olarak devam ettik. Şimdi salonda ve doğada bu parkurda yaklaşık 2-3 haftadır antrenman yapıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı Güncel
Kaderlerinde cennete kavuşmak varmış: Kaza yapan çiftin nikahları olacakken cenazeleri yapıldı
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu Magazin
Bankadan çektiği 1 milyon TL'lik krediyi ödeyemeyen Yonca Evcimik icralık oldu
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi Ekonomi
115 işlenmiş tarım ürünlerine ek gümrük vergisi getirildi
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler Güncel
Sultangazi'de 3. katta şok: Daireyi doğumhaneye çevirmişler
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı Spor
Eski Fenerbahçeli Semih Şentürk, eşiyle denizde öpüşürken objektiflere yansıdı
Hastanenin 'erkek' dediği bebek evde kız çıktı Güncel
Hastanenin "erkek" dediği bebek evde kız çıktı
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
İki aile arasında çıkan arazi anlaşmazlığı karı-kocayı canından etti
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
Hastanenin güvenlik görevlisi, genç kadını mesajlarla taciz etti: Eşin uyuyorsa kapıyı aç eve geleyim
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin 'Evine dön' çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
Son Dakika: Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin "Evine dön" çağrısına yanıt: Kendi ortağınla ilgilen
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
1 Eylül'de hayata geçirilecek Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi ile istenmeyen ticari mesajlar tarih olacak
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
2 çocuk annesi telefonuna gelen linke tıklayınca 4 bin 500 lirasından oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin Türkiye ekonomisine 70 milyar dolar vergi geliri sağlaması öngörülüyor
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Kahreden ihmal! Beyrut Limanı'ndaki patlayıcı maddeler için 6 kez yargıya başvurulmuş
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Son Dakika: Beyrut'ta faciaya neden olan 2750 ton amonyum nitratın 6 sene önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiği ortaya çıktı
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Yeni parti kurmaya hazırlanan Muharrem İnce, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz ile görüşecek
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Emeklilikte yaşa takılanlar Umut Partisi'ni kurdu
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Denizde aşka gelen Akın Akınözü, sevgilisini öpmelere doyamadı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Bursa'da ünlü iş adamı trafik kazasında hayatını kaybetti, sürücü serbest kaldı
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Vicdansız bakıcı, İstiklal Gazisinin yatalak eşine şiddet uyguladı! Olay anı kamerada
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Ukraynalı mankenin darp edildiği geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Rekor üstüne rekor kırıyor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Temmuz ayında en çok onları konuştuk! Ozan Güven ve Hadise, özel hayatlarıyla gündemden düşmedi
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Film gibi kurtuluş: Adada mahsur kalan 3 denizciyi 'S.O.S.' kurtardı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
Patlama sonucu yerle bir olan Beyrut Limanı, Lübnan ekonomisinin can damarıydı
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
TL, dolar karşısında yılbaşından bu yana yüzde 16 değer kaybetti! Peki kur neden yükseliyor?
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Menderes'teki orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan piknikçi tutuklandı
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Çocuklarıyla aynı pozu veren ünlü oyuncular, takipçilerini kırdı geçirdi
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Duygu Özaslan, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaşmadan duramıyor
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası 'Altyapı çöktü' iddialarına yanıt
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nden artan vakalar sonrası "Altyapı çöktü" iddialarına yanıt
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Mevlüt Çavuşoğlu Bülent Bostanoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Sezen Aksu Barış Arduç Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Fatih Terim Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Çocuk Beyrut Lübnan Patlama
Şu an buradasınız: Pandemiyle kaybettikleri kondisyonu 'Eskrimvivor' ile doğada kazanıyorlar - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.8.2020 14:58:57. #1.14#
title