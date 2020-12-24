Pandemiyle gelen ilham: Yiyeceklerle oluşturulan heyecan verici minyatür sahneler
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BBC

Pandemiyle gelen ilham: Yiyeceklerle oluşturulan heyecan verici minyatür sahneler

24.12.2020 08:07 | Son Güncelleme: 24.12.2020 08:11
Pandemiyle gelen ilham: Yiyeceklerle oluşturulan heyecan verici minyatür sahneler

63 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Jacki Gordon, pandemide evde kaldığı süresince fotoğraf hobisine farklı bir boyut kattı.

63 yaşındaki fotoğraf sanatçısı Jacki Gordon, koronavirüs kısıtlamaları esnasında yaptığı çalışmalar ile yiyeceklerden dikkat çekici minyatür sahneler yaratıyor.

Ruh sağlığı konusunda uzmanlaşmış araştırma ve değerlendirme danışmanı olan Gordon, kendisini "hevesli amatör fotoğrafçı" olarak tanımlıyor.

Geçtiğimiz yıl, vahşi yaşam fotoğrafçısı Andy Howard ile kırmızı sincapların ve dağ tavşanlarının nasıl fotoğraflanacağını öğrenmek için birkaç gün geçiren Gordon, manzara ve hayvanları fotoğraflamaktan çok keyif aldığını söylüyor.

Ancak Covid-19 salgını ile beraber aylarca evde vakit geçirmek zorunda kalan Gordon, bu süre zarfında kendine yeni bir hobi geliştirmiş.

Gordon, gidecek yeri çok kısıtlı olması sebebiyle mikro fotoğrafçılıkta kendini denemeye ve küçük şeylerin fotoğraflarını çekmeye karar vermiş.

Çiçek fotoğraflarıyla başlayan Gordon, belirgin konuları fotoğraflamaktan çok çabuk sıkıldığını söylüyor ve ekliyor:

"Bu yüzden birkaç ay önce Lego insanlarının fotoğraflarını çekmeye başladım. Ancak sonra daha gerçekçi ve aynı zamanda daha şaşırtıcı fotoğraflar nasıl olabilir diye düşündüm."

Sosyal medyada arkadaşları ve ailesinin eğlendirmek için komik sahneler oluşturduğunu ifade eden Gordon, "İlk minyatür sahne çekimlerim, donmuş bezelyeler arasındaki Nordik yürüyüşçülerdi. Bu ilk çekimlerle o kadar çok uğraştım ki partnerim Paul ve ben bezelyeleri günlerce yedik" diyor ve ekliyor:

"Ancak bu işin müptelası oldum!"

Jacki ve Paul, demiryolu mühendislerinin yumurta sarısını kazdığı "Kazı Çalışması" adlı bir fotoğrafı çektikleri akşam da yemekte haşlanmış yumurta yemiş.

Figürleri ayarlamanın büyük bir emek olduğunu dile getiren Gordon, doğru görünümü elde etmek için saatlerce uğraşabildiğini söylüyor.

Bazı fotoğraf sahneleri, dünya seyahati ve uzun sahil yürüyüşleri gibi Jacki'nin salgın nedeniyle mahrum kaldığı aktiviteleri temsil ediyor.

Uykularının çok kötü olduğunu vurgulayan Gordon'ın fikirleri bu sebeple gece vakti buzdolabını açtığında bulduğu yemeklerden geliyor.

Jacki, asıl ilhamını çocukluğundan, mükemmel çekimin peşinden ayrılmayan babasından alıyor:

"Babam 2002'de öldü. Sık sık fotoğrafçılığın tadını birlikte çıkarabilseydik diyorum.

"Ama neyse ki Annem Joan, yorumlarıyla özgüvenimi pekiştirmeye devam ediyor.

Jacki şimdiye kadar yaklaşık 70 minyatür sahne yarattı ve en sonunda da bu işlerini bir kitapta yayınlamayı umuyor:

"O zamana kadar bu karanlık günleri kendim ve başkaları için aydınlatmaya çalışacağım."

BBC
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