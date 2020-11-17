Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı

17.11.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.11.2020 09:41

Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı Büyükşehirlere göç eden vatandaşlar geri dönerek çiftçiliğe başladı Muş'tan büyükşehirlere göç eden vatandaşlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle köylerine geri dönerek çiftçiliğin yeniden canlanmasını sağlıyor.

Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı

Büyükşehirlere göç eden vatandaşlar geri dönerek çiftçiliğe başladı

MUŞ - Muş'tan büyükşehirlere göç eden vatandaşlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle köylerine geri dönerek çiftçiliğin yeniden canlanmasını sağlıyor.

Muş'ta geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, gelecek yıl için hazırlıklara başladı. Korona virüs nedeniyle yeniden köylerine yerleşen vatandaşlar, topraklarını ekmeye başladı. Merkeze bağlı Kırköy beldesinde traktörleriyle sürüm yapmaya başlayan çiftçiler, arpa ve buğday ekimine başladı.

Kayıtlı çiftçi sayısında geçen yıllara göre artış olduğunu kaydeden Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, tarım sektöründe bir ilerleme olduğunu söyledi. İstanbul ve Bursa gibi büyükşehirlere göç eden arazi sahiplerinin şu anda geri dönerek arazilerini ekmeye başladığını anlatan Yıldırım, "Çiftçilikte canlanma var. Muş Ovası büyük bir ovadır. Herkesin elinde arazi var. Muş'taki bu araziler ekilip biçilirse Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinin buğday ve arpa ihtiyacı karşılanır" dedi.

"Pandemi nedeniyle birçok vatandaş gelip arazilerini ekmeye başladı"

Pandemi nedeniyle birçok vatandaşın gelip arazilerini ekmeye başladığını aktaran Yıldırım, "Devlet şu anda pandemi nedeniyle çiftçilere destek veriyor. Çiftçi çalışmazsa Türkiye aç kalır. Göç eden vatandaşlar yaz mevsiminde gelip arazilerini ekiyor, kışın ise geri dönüyor" ifadelerini kullandı.

"Ekim hazırlıklarımızı yaptık"

300 dönüm alanda arpa ve buğday ekimi için hazırlık yaptıklarını ifade eden çiftçilerden Mehmet Karakaya da, "Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Arpa ve buğdayımızın ekimine başladık. Bizim geçim kaynağımız çiftçiliktir. Arpa, buğday ve yonca ekiyoruz. Muş merkez ve batıda ikamet eden vatandaşlarımız var. Gelip buğday ve arpa ekiyorlar" şeklinde konuştu.

Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı
Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Antalya'da 'fıstık' gibi işe rağbet artıyor
Antalya'da 'fıstık' gibi işe rağbet artıyor
Mersin'de rağbet ikinci el konuta
Mersin'de rağbet ikinci el konuta
5 yıldızlı otel konforunda bakılan ineklerin süt verimi arttı
5 yıldızlı otel konforunda bakılan ineklerin süt verimi arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Cevdet Yılmaz Meral Akşener Süleyman Soylu Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Teoman Sibel Can Aydemir Akbaş İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Caner Erkin Sergio Perez Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Medya İntihar Şanlıurfa İyi Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiyle çiftçiliğe rağbet arttı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 09:46:14. #1.14#
title