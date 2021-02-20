Pandemiyle birlikte estetik operasyonlar arttı

Pandemiyle birlikte kendimizle baş başa kaldığımız süre artınca bedenimizde daha çok kusur bulmaya başladık.

Üstelik son yıllarda sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla güzellik algısı da öznel olmaktan çıkıp nesnel bir hale dönüştü. Bunlar bizim değil, medikal estetik hekimlerin tespitleri... Prof. Dr. Reha Yavuzer'e göre yeni oluşan bu güzellik algısı estetik operasyonlara olan talebi arttırıyor. Belirgin elmacıkkemiği işlemi, çene ve dudak dolgusu derken ameliyatsız yüz germe işlemi Fransız askısı çok fazla tercih ediliyor.

Ancak görüşlerine başvurduğumuz uzmanların ortak bir uyarısı da var. Yüksek kalitede olmayan ya da sahte ürünler ve işinde uzman olmayanlar güzelliğiniz kadar hayatınız için de bir tehdit...

FRANSIZ ASKISI ÇOK POPÜLER ÇÜNKÜ KOLAY VE UZUN SÜRELİ

Dr. Nihat Dik, medikal estetik hekimi

Fransız askısı ne demek?

Ameliyatsız bir yüz germe işlemi... Fransa'da geliştirilen; içi polyester, dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cilt geriliyor.

İşlem nasıl yapılıyor?

Hasta ve doktorun kararıyla hastanın genel durumuna bağlı olarak lokal anestezi ya da sedasyonla yapılıyor. Yaklaşık yarım saat sürüyor. Kontrollerle bölgeler belirleniyor ve ipler uçlarında bulunan kanüllerle deri altına yerleştiriliyor. İpin tutunma bölgesi baş içinde (kulak üzeri) olduğundan işlem dikişe gerek kalmadan sonlandırılıyor.

Fransız askısı Seda Sayan'la gündeme geldi.

Erkekler için tek seçenek

Rağbet çok mu? Son yılların en popüler işlemi diyebilir miyiz? Nedir bunun sebebi?

Botoks etkisi belirli bölgelerde ve kısa sürelidir... İlerlemiş yaşlarda çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Ameliyatlı yüz germeyse herkesin cesaret edebileceği bir yöntem değil. Bu nedenle Fransız askısı oldukça popüler. Sadece ilerleyen yaşla da ilgili değil. Cilt kalitesi düşük olan kişilerde yüz hattını belirginleştirmede etkili. Ayrıca yüz asimetrisi, yüz felci gibi kozmetik olmayan sağlık sorunlarını da düzeltmek mümkün. Uygun görülen herkese uygulanabilir.

Erkekler tercih ediyor mu?

Elbette. Çünkü başka alternatifleri yok. Erkeklere yüz germe işlemi yaptığınız zaman sakalları maalesef kulak içine taşınıyor. Bunu kimse istemez. Bu nedenle Fransız askısı en iyi yöntem.

Bu işlem yüzdeki yaşlanmayı ne kadar süre durduruyor?

Orijinal Fransız askısıyla yapılan işlemin kalıcılığı yaklaşık 3-7 yıl arası... Üç yıl minimum... Aslında 5-7 yıl demek daha doğru ancak cilt kalınlığına göre bu süre değişebildiği için üçüncü yıldan itibaren değişimleri normal karşılıyoruz.

Çeşit çeşit askı mı var?

Fransız askısı bir tane... Fransa'dan ithal edilen; esnek ve kırçıllı ipler... İsmini ben koydum, patenti bana ait. Fransız askısı ipleri erimez, kopmaz. Kalıcıdır. Ancak piyasada Fransız askısı adıyla anılan, 3-5 ayda eriyen ya da kopan Kore malı ürünler var. İnsanlar da "Fransız askısı yaptırdım ama ipler koptu" diye dolaşıyor ortalıkta. Bunlar da Fransız askısı ismini lekeliyor.

İşlem sonrasında komplikasyonlarla karşılaşıyor musunuz?

Karşılaştığımız ya da beklediğimiz bir durum değil. Ancak tıpta yüzde 100 diye bir oran yok.

Hasta kaç günde iyileşiyor?

Uygulama sonrasında günlük hayata rahatça devam edebilirsiniz. 7-10 gün içinde yüzünüz iplerle uyum sağlıyor. Birinci ayın sonunda da tam sonuç ortaya çıkıyor.

Ne kadara mal oluyor?

Bu konuda bir şey söylemek imkansız. Herkesin ihtiyacı farklı. Ücret ip sayısı üzerinden hesaplanıyor.

'Örümcek ağı'nın farkı ne?

Yine gündemdeki örümcek ağı işleminin Fransız askısından farkını Dr. Nihat Dik şöyle anlatıyor: "Fransız askısı bir askılama işlemidir. Örümcek ağıysa ciltte kolajen üretimi sağlayan farklı bir tekniktir. İşlem sayesinde cilt kendini gerer. Genç ciltler için daha uygundur."

YAŞLANMAYI HASTALIK OLARAK GÖRENLER VAR

Dr. Hüseyin Tırman, medikal estetik hekimi

Pandemiyle birlikte bizi artık yarım metre öteden kaydeden ve yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla görür oldu insanlar. Estetik algı ve kaygıların artmasını buna bağlıyoruz. Kliniklere gelen hasta sayısında artış olmasa da telefonla bize ulaşanlar ve sosyal medya etkileşimleri talebin yükseldiğini gösteriyor. Yaşlanma artık hastalık gibi kabul edilen bir süreç. Kemik yapımızdan başlayan, üzerindeki yağ, kas tabakasıyla en son cildimizi etkileyen bu süreçte cildimizin her katmanı farklı etkileniyor. Bunların kişiye özel olduğunu unutmamak gerek. Antiaging estetikle iç içe bir kavram. Amaç, güzelleşmenizden ziyade yaşlanmayla yıpranan parametreleri geri almaya çalışmak. Genç ve sağlıklı görünüme ulaşmak...

SALGINDA ÇEVRİMİÇİ TOPLANTI ESTETİĞİ DENİLEN BİR KAVRAM ÇIKTI ORTAYA

Prof. Dr. Reha Yavuzer, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı

Dijital ortamda yapılan toplantılar ve sürekli kendimizi kameralardan görmemiz yüzümüzdeki değişiklikleri, yaşlanmanın etkilerini veya yorgun, üzgün ya da kızgın görüntüye neden olan özelliklerimizi daha da görünür kıldı. Çevrimiçi toplantı estetiği denilen bir kavram çıktı ortaya adeta. Özellikle göz çevresi önem kazandı.

Toplantılarda karşı tarafa pozitif enerji verebilmenin yolu dinlenmiş gözler... Gözlerimizde yorgun bir ifade varsa olumsuz bir intiba ortaya çıkıyor. Bunun farkına varan pek çok üst düzey yönetici göz çevresiyle ilgili uygulamalar için başvurdu.

Deri şikayetleri de arttı

Pandemi döneminde uzun süre hastanede kalmak tercih edilmiyor. Kısa süreli kalış gerektiren estetik ameliyatlarsa devam ediyor.

Burun, meme büyütme, gözkapağı ameliyatlarıyla liposuction'lar başı çekiyor. Cerrahi olmayan işlemlerdeyse açık ara botoks önde. Hem alınla kaş arasındaki kırışıklıkları açan hem de kaşlarımızı bir miktar daha yukarıya taşıyan botoks uygulaması pandemide en çok başvurulan estetik işlemi...

İkinci sıradaysa deri kalitesini arttıran işlemler var. Salgın boyunca kullandığımız maskeler ve antiseptikler deri kalitemizde azalmaya, kırışıklıklarda artışa ve cildin nem veya dengesinde bozulmalara neden oluyor. Deri kalitesini arttıran besleyici işlemler bu nedenle ikinci sırada.

Nem enjeksiyonu olarak da bilinen volite, skinbooster, nükleotid içerikli protein enjeksiyonları en çok kullanılanlar...

SON GÜNLERİN EN GÖZDE İŞLEMLERİ

Kaslarınızı dengeleyen botoksla dinamik kırışıklıklardan kurtulabilirsiniz. Simon dolgu uygulamalarıyla da cildinizin kolajen çatısındaki eksikler giderilebilir.

Soluk ve nemsiz görünen cildiniz tek seanslık simon mezo uygulamasıyla 4-6 aylık nem, aydınlanma ve parlaklık kazanırken kolajen yapıları güçlü bir uyaran verilerek sıkılaştırılabilir. Leke ve ince kırışıklıklarla ilgili sorununuz varsa picosil lazerler kısa sürede sizi iyi hissettirebilir.

Hatlarınızı bozan bir gıdınız varsa, yaşlı ve kilolu görünmekten şikayet ediyorsanız ameliyatsız lazer lipo uygulamasıyla tek seansta bile keskin yüz hatlarına kavuşabilirsiniz.

Hücresel dokunuş sayesinde orta ve uzun vadede kapatıcı ve fondötenlere veda etmeye başlayabilirsiniz.

Kaynak: Hürriyet