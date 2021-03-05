Pandemiyle beraber çöpümüz nasıl değişti?

Covid-19 pandemisi ile beraber değişen alışveriş alışkanlıkları, çöplerimizin niteliğini de değiştirdi. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerin yanı sıra eve sipariş edilen yemeklerde de artış yaşanırken geri dönüşüm davranışları azaldı. Tek kullanımlık hijyen ürünlerinin yanı sıra kargo poşetleri gibi dönüştürülemeyen ambalaj ürünleri, pandemi sonrası çevre için ciddi bir tehlike olabilir.

Kaynak: DailyMotion.com