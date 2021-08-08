Pandemiyle ara verilen Sporun T'si projesi devam ediyor
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Pandemiyle ara verilen Sporun T'si projesi devam ediyor

Pandemiyle ara verilen Sporun T'si projesi devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi projesine yeniden başladı.

Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen Sporun T'si-Sporcu Ölçme, Branşa Yönlendirme ve Bilgi Bankası Sistemi projesine yeniden başladı. İlçe sakinlerinin sporla buluşmasını hedefleyen ve ücretsiz uygulanan proje ile 6 yılda 13 binin üzerinde çocuk, bedensel özellikleri ve yeteneklerine en uygun spor branşına yönlendirildi.  

Projede çalışmaların maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyularak yeniden başladığını belirten Başakşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şefi Aydın Sarıkuş, "2015 yılında belediyemiz tarafından hayata geçirilen proje ile spor parklarımızda 21 farklı branştan hizmet alan tüm sporcularımızın kuvvet, koordinasyon, denge ve çabukluk gibi 17 farklı parametrede anantropometrik ölçümleri yapılıyor. Bu sayede bedensel ve sportif gelişimlerini daha sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz. Hem de çocukların hangi spor branşını yaparlarsa ileride daha başarılı olurlar sorunun cevabını buluyoruz. Spor parklarımızdaki çocuklarımızın 3 ayda bir antropometrik ölçümlerini alarak projeye dahil ediyoruz" diye konuştu.

13 BİNDEN FAZLA ÇOCUĞUN ÖLÇÜMLERİ YAPILDI

Sarıkuş, "Türkiye'de ilk defa bir belediye tarafından ücretsiz uygulanan proje ile çocukların, sportif bedensel özelliklerini bilimsel metotlarla tespit edilerek daha başarılı olabilecekleri branşlara yönlendirilmeleri ve ülkemize ait norm tablolarının oluşturulmasına katkı sağlanıyor. Projenin hayata geçirildiği 2015 yılından bugüne kadar 13 binin üzerinde çocuk, yeteneklerinin uygun olduğu spor branşlarına yönlendirildi. 


Pandemiyle ara verilen Sporun T'si projesi devam ediyor
Pandemiyle ara verilen Sporun T'si projesi devam ediyor
Pandemiyle ara verilen Sporun T'si projesi devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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