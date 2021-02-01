Pandemiyi unutup ucuz çeyiz kuyruğuna girdiler

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, çeyizlik eşya kampanyası yapan bir mağaza, özellikle kadın müşterilerinin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle pandemi kurallarını hiçe sayan kadınların soysal mesafeye uymadan kuyruğa girdiği görüldü.

Kurtuluş Mahallesi'nde bir mağaza çeyizlik eşyada kampanya başlatarak indirime gitti. Mağazanın indirim kampanyası yaptığını duyan çok sayıda kadın uzun kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafeye dikkat etmeyen kadınlar dakikalarca mağazanın açılmasını bekledi. Çevreden geçen vatandaşlar ise pandemiye rağmen oluşan kuyruğa meraklı gözlerle baktı. Mağazanın açılmasıyla kuyruğa giren kadınlar mağazaya giderek kurallara dikkat etmeden alışveriş yaptı. Ortaya ise sosyal mesafesiz fotoğraflar kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN