Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz

22.02.2021 10:11 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:17
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz

PANDEMİ dönemini Marmaris'te geçiren yabancılar, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

PANDEMİ dönemini Marmaris'te geçiren yabancılar, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini söyledi. 

Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Göcek, Güllük, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman gibi denize kıyısı olan ilçelerinde 24 bin 500 yabancı uyruklu yaşıyor. Marmaris'te mülk sahibi olan yabancıların başında 15 bin kişi ile İngilizler geliyor. İngilizleri toplam 6 bin kişiyle Rus ve Ukraynalılar izliyor. Alman, Hollanda ile İsveç uyruklular ise daha çok Orhaniye, Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerini tercih ediyor. Genellikle güney sahillerinde yaşayan yerleşik yabancı uyruklular, pandemi sürecinde Türkiye'de oldukları için kendilerini güvende hissettiklerini söylediler. Türkiye'nin temizlik kuralları ve beslenme alışkanlıklarının pandemi ile mücadelede hayatlarını kolaylaştırdığını belirtiler.  

'TÜRKİYE'DE PANDEMİDEN DAHA AZ KORKUYORUZ'

Türk iş insanı ile evli Rus uyruklu Marina Klimova Tunç, "Sekiz yıldır Marmaris'te yaşıyorum. Türkiye ve Marmaris çok güzel. Pandemi döneminde Marmaris'te kaldım. Annemi ve kardeşimi Rusya'dan getirdim ve hep birlikte zorlu dönemi huzur içinde yaşadık. Marmaris'te pandemi tedbirleri çok iyi olduğu için kendimi huzur ve güvende hissettim. Ülkeme dönmeyi düşünmedim. Türk hükümetinin salgınla ilgili aldığı tedbirleri görüyoruz, duyuyoruz. Başarılı şekilde devam ediyor, bizler de mutluyuz" dedi.

İngiliz Charlotte Willson Korkmaz da "İki yıldır Marmaris'te oturuyorum. Bir Türk ile evliyim. Salgın çıktığında ülkemde tedbirleri yetersiz buldum ve İngiltere'ye dönmek istemedim. Marmaris virüs salgınında çok tedbirli davrandı. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre salgına karşı iyi tedbirler alarak işi sıkı tuttu. Pandemi için alınan kontrolleri gördükçe kendimi huzurlu ve güvende hissettim" dedi.

'PANDEMİ TEDBİRLERİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİYİZ'

Yabancı Uyrukluların Haklarını Koruma Derneği Marmaris Temsilcisi Mehmet Salih Tunç da, salgın sürecinde dünyanın pek çok ülkesine göre Türkiye'de daha ciddi tedbirler alındığını söyledi. Tunç, "Kış aylarında yurt dışına çıkıyorum. İsveç'te bir işletmem var, Avrupa'nın birçok ülkesinde ticaret yapıyorum. Salgın ile ilgili Türkiye'yi Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda bizler çok daha iyiyiz. Hükümetimizin aldığı tedbirler oldukça iyi. Rus uyruklu eşim başta olmak üzere yerleşik yaşayan yabancılar pandemi sürecinde asla ülkelerine dönmek istemediler.  Marmaris'te şu an yaşayan, pek çok  yabancı uyruklu bu süreçte 'huzur ve güvende olduklarını' söylüyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek ve maska takarak salgından kısa sürede kurtulacağımızı, güzel bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

İngiliz eşi ile hem İngiltere'de hem de Marmaris'te yaşayan iş insanı Sedat Korkmaz, Türkiye'nin pek çok Avrupa ülkesine göre pandemi sürecinde daha sıkı tedbirler aldığının altını çizdi. Korkmaz, "Pek çok ülke pasif davrandı. Maske takma, sosyal mesafe, hijyen ile sağlıklı beslenme gibi konularda ülkemiz çok iyi. Avrupa'nın birçok ülkesini dolaştım ve gözlemledim. Ülkemizde tedbirleri gördükçe ailemle beraber Marmaris'te kalmaya karar verdim" dedi.

Uzunyalı Mevkisi'nde 3 yıldızlı bir otelde Alman eşi ile tatil yapan gurbetçi ise "Avrupa ülkelerine göre salgında Türkiye çok iyi tedbirler aldı. Avrupa ve Amerika ile kıyaslama yaparsak ülkemiz çok iyi. Gördüğünüz gibi huzurlu ve mutlu bir tatil geçiriyorum" dedi.

Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz
Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Özge Özder Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Osman Özköylü Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İran Kaza Adana Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pandemiyi Marmaris'te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye'de güvendeyiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 10:42:17. #1.16#
title